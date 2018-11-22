Министерство иностранных дел Украины прокомментировало предостережения Москвы от попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря как внутренних вод двух стран.

«Мы в очередной раз наблюдаем свободное чтение и трактовку со стороны России норм двусторонних и многосторонних соглашений. Ни одно положение договора 2003 года не дает России право осуществлять дискриминационные и длительные проверки судов, следующих в украинские порты», - говорится в распространенном МИД заявлении.

«Россия не имеет права препятствовать свободе судоходства - ни в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, ни по двусторонней договорной базе», - подчеркнули в ведомстве.

При этом МИД поблагодарил партнеров за четкую и последовательную позицию относительно осуждения нарушений международного права со стороны России в Азовском море и Керченском проливе.

«Украина и в дальнейшем будет оставаться верной Уставу ООН и нормам международного права и продолжит защищать свои права в арбитражном производстве о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе», - резюмировали в ведомстве.

Как сообщал ForUm, в российском МИД призвали Украину «воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает».

При этом Россия отвергла обвинения в агрессивных и незаконных действиях в Азовском море и Керченском проливе, назвав проверки судов в Азово-Керченской акватории «обоснованными и правомерными».