также в разделеПолитика
Порошенко: РФ начла агрессию, когда в Украине провозгласили внеблоковость 2
Парламент назначил Маркарову министром финансов 11
ВР приняла отставку Кутового 16
Парламент принял в первом чтении закрепление в Конституции курса в ЕС и НАТО 21
Atlantic Council предупреждает о победе во втором туре единого кандидата от оппозиции 36
Шуфрич: Решение «ахметовской» группы «Оппозиционного блока» демонстрирует ее бессилие и обреченность 62
Курс в ЕС и НАТО: Порошенко призвал Раду неотложно заняться изменениями в Конституцию 15
КСУ одобрил курс Украины в ЕС и НАТО 33
Гройсман поручил собрать факты блокирования децентрализации 22
Парубий надеется, что принятие госбюджета «не затянется в ночь» 14
Порошенко назначил представителя Украины в ТГК 89
Из фракции Оппоблока вышли три нардепа 97
Профильный комитет рекомендовал Раде принять госбюджет 25
Климкин анонсировал «нормандскую встречу» на следующей неделе 49
Порошенко пообещал Филатову решить проблему аэропорта для Днипра 59
Климкин вступился за постпреда Украины при ОБСЕ – брата российского генерала 55
Порошенко: «Укрпочта» не будет сокращать отделения 40
Четверо нардепов Ляшко голосовали в Раде, находясь в Одесской области 33

Верховная Рада назначила народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Ирину Фриз министром Украины по делам ветеранов.

За соответствующее постановление №9323 проголосовали 270 народных депутатов из 337, зарегистрированных в сессионном зале, сообщает УНИАН.

В частности, это решение не поддержал ни один депутат из фракций «Оппозиционный блок» и «Батькивщина», а от «Самопомочи» «за» проголосовали только 4 депутата.

За досрочное прекращение полномочий Фриз Ирине Валерьевны проголосовали 248 депутатов.

Напомним, в марте Кабинет Министров Украины во исполнение постановления Верховной Рады Украины начал процесс создания Министерства по делам ветеранов на базе Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции.

Фракция БПП поддержала кандидатуру Ирины Фриз на должность министра Министерства по делам ветеранов. 

11 ноября Кабинет Министров создал Государственную службу Украины по делам ветеранов, ликвидировав Государственную службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1335 грн.
12
Теги