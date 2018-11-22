Верховная Рада назначила народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Ирину Фриз министром Украины по делам ветеранов.

За соответствующее постановление №9323 проголосовали 270 народных депутатов из 337, зарегистрированных в сессионном зале, сообщает УНИАН.

В частности, это решение не поддержал ни один депутат из фракций «Оппозиционный блок» и «Батькивщина», а от «Самопомочи» «за» проголосовали только 4 депутата.

За досрочное прекращение полномочий Фриз Ирине Валерьевны проголосовали 248 депутатов.



Напомним, в марте Кабинет Министров Украины во исполнение постановления Верховной Рады Украины начал процесс создания Министерства по делам ветеранов на базе Государственной службы по делам ветеранов и участников антитеррористической операции.

Фракция БПП поддержала кандидатуру Ирины Фриз на должность министра Министерства по делам ветеранов.

11 ноября Кабинет Министров создал Государственную службу Украины по делам ветеранов, ликвидировав Государственную службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО.