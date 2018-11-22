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Президент Петр Порошенко заявил, что если бы Украина была членом Североатлантического альянса, Россия не решилась бы на агрессию против нашей страны. Об этом он сказал в Верховной Раде Украины во время рассмотрения инициированного им проекта закона о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Друзья, я глубоко убежден, что будь мы членом Альянса, Россия бы никогда не решилась аннексировать Крым, никогда не решилась бы вторгнуться на Донбасс. И замечу, наконец, что агрессию против Украины Кремль решил начать именно тогда, когда режим Януковича провозгласил нашу внеблоковость», - сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что постколониальное общество долгое время оставалось в плену имперских стереотипов и иллюзий, которые десятилетиями навязывались в Украине кремлевской пропагандой. «В том числе - и мифов о якобы братской России и якобы агрессивном блоке НАТО. Политическая элита того времени, вместо того, чтобы идти впереди и вести за собой людей, подыгрывала самым дремучим предрассудкам», - сказал Президент.

При этом Порошенко отметил, что «были и тогда в нашем украинском политикуме люди, которые мыслили стратегически, которые заглядывали в будущее, которые видели угрозы и искренне искали ответы на них». И это происходило несмотря на попытки сорвать наш евроатлантический прогресс, как со стороны России, так и при поддержке «пятой колонны» внутри Украины.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (№ 9037).
ForUm

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