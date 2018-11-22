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Вследствие акций протеста владельцев автомобилей на еврономерах правоохранители в разных регионах Украины зарегистрировали 186 обращений граждан и зафиксировали 15 правонарушений, сведения о которых внесли в единый реестр досудебных расследований.

Об этом Украинской правде рассказал пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

По данным правоохранителей, за период проведения акции по приблизительным подсчетам, участие в ней приняли около 6 тысяч граждан на почти 3,5 тысячах транспортных средств.

«За это время в полицию поступило и было зарегистрировано 186 обращений граждан, связанных с перекрытием дорог и другими правонарушениями во время этих массовых мероприятий», - сказал Тракало.

В частности, полиция получила 131 сообщение о перекрытии движения.

«Больше всего таких сообщений зафиксировано в Киевской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Сумской областях. По состоянию на сейчас в единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 15 правонарушениях», - рассказали в полиции.

В НПУ констатировали, что по состоянию на вечер среды уже разблокирован проезд на всех автодорогах, где он был затруднен или заблокирован из-за акций водителей на нерастаможенных автомобилях.

Напомним, организация «АвтоЕвроСила» объявила, что на 2 дня приостанавливает акцию протеста водителей на еврономерах, начатую 20 ноября.

21 ноября в ряде регионов страны продолжились массовые акции с блокированием дорог. 

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что водители нерастаможенных транспортных средств, которые перекрыли автодороги, уже перешли допустимые рамки правового поля, поэтому было принято решение разблокировать все дороги и трассы.

 
ForUm

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