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Президент Петр Порошенко поручил представить к государственной награде пограничника Вадима Березенского, который героически погиб на участке украинско-румынской границы «Деловое». Об этом он сказал во время встречи с пограничниками в Черкассах, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Несколько дней вся страна была поражена тем, как, в результате преступных действий на границе, во время выполнения служебных задач героически погиб начальник отдела пограничной службы «Деловое» Мукачевского пограничного отряда майор Вадим Березенский. Трагически оборвалась жизнь молодого офицера, сына и отца двух маленьких детей», - сказал Петр Порошенко.

Президент дал поручение председателю Государственной пограничной службы Украины Петру Цигикалу «немедленно представить к государственной награде, решить вопрос обеспечения семьи квартирой, обеспечить материальной поддержкой» и доложить ему в кратчайшие сроки.

«Еще лично позабочусь, чтобы убийца офицера-пограничника, его соратники получили по заслугам «по полной». Будут нести ответственность за то преступление, которое они совершили», - добавил Президент.

Напомним, ночью 16 ноября на Закарпатье контрабандисты автомобилем на иностранном регистрации сбили начальника пограничного отдела «Деловое» Вадима Березенского, военнослужащий находился в тяжелом состоянии в коме.

17 ноября Березенский скончался от полученных травм.

Суд арестовал подозреваемого в наезде на пограничника.
ForUm

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