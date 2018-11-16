В Закарпатской области автомобиль контрабандистов сбил пограничника отдела «Деловое» Мукачевского отряда. Военный находится в коме, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«Преступные действия контрабандистов сотрудники Госпогранслужбы разоблачили вместе с пограничниками Румынии вчера поздно вечером. Во время совместных действий по ту сторону границы задержали двух человек и 10 пакетов табачных изделий. На украинской территории продолжался поиск остальных причастных к схеме лиц. Вскоре недалеко от реки Тиса, по которой проходит госграница пограничники задержали мужчину в гидрокостюме. Документов при себе он не имел, однако при нем обнаружили большую сумму средств, которые он, вероятно, получил за совершение незаконной сделки», - говорится в сообщении.

В ходе первичного выяснения обстоятельств, опроса задержанного и изъятия средств на начальника отдела «Деловое» неизвестный совершил наезд автомобилем «Ауди». В результате наезда офицер-пограничник получил тяжелые травмы. К месту происшествия вызвана карета скорой помощи, военнослужащего доставили в реанимационное отделение, где осуществлено немедленное оперативное вмешательство. Состояние пограничника тяжелое.

Автомобиль, которым совершен наезд на пограничника задержали, сам водитель с места скрылся, его личность предварительно уже установлена. Совместно с сотрудниками Национальной полиции продолжаются дальнейшие поисковые мероприятия. Действия водителя подпадают под признаки правонарушения предусмотренного ст. 345 УК Украины «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

В связи с такими действиями нарушителей Государственная пограничная служба Украины переходит исключительно на усиленный вариант охраны государственной границы, при этом для сохранения жизни военнослужащих персонал ведомства в рамках действующего законодательства будет применять оружие.