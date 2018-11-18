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Суд в Ужгороде избрал меру пресечения подозреваемому в наезде на пограничника в Закарпатской области, сообщает 112 Украина

Сообщается, что Ужгородский горрайонный суд избрал в качестве меры пресечения двухмесячное содержание под стражей без возможности внесения залога. 

В ходе заседания подозреваемый признавал свою вину. Он сделал заявление, в котором сказал, что раскаивается в совершенном и объясняет произошедшее тем, что во время применения огнестрельного оружия пограничниками, совершил наезд на майора Вадима Березенского случайно. Сторона защиты просит принять во внимание явку с повинной.   

Напомним, ночью 16 ноября на Закарпатье контрабандисты автомобилем на иностранном регистрации сбили начальника пограничного отдела «Деловое» Вадима Березенского, военнослужащий находился в тяжелом состоянии в коме.

17 ноября Березенский скончался от полученных травм.

 
ForUm

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