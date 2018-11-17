Начальник отдела пограничной службы «Деловое» на Закарпатье Вадим Березенский, которого сбили автомобилем контрабандисты, скончался от полученных травм.

Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

«Час назад от полученных травм в больнице, не приходя в сознание скончался начальник отдела пограничной службы «Деловое» майор Вадим Березенский. Выражаю от себя лично и от всего персонала Госпогранслужбы Украины слова глубокого сочувствия и скорби родным и близким офицера. Он был настоящим образцом добросовестного выполнения своего профессионального долга», - написал он в Facebook.

Цигикал отметил, что лицо, совершившее наезд на пограничника, уже в полиции.

Напомним, ночью 16 ноября на Закарпатье контрабандисты автомобилем на иностранном регистрации сбили начальника пограничного отдела «Деловое», военнослужащий находился в тяжелом состоянии в коме.