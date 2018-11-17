Подозреваемый в незаконном обогащении экс-руководитель Государственной фискальной службы Мирослав Продан пообещал заблаговременно сообщить Специализированной антикоррупционной прокуратуре дату своего возвращения в Украину. Об этом он написал в Facebook.

«Узнав, что прокуроры САП в якобы предусмотренный законом процессуальный способ сообщили мне о подозрении, я обратился к администрации клиники с просьбой подготовить официальный документ относительно моего пребывания в медицинском учреждении. В ближайшее время мои представители обратятся к САП ГПУ и предоставят письмо, подписанное уполномоченным лицом заведения. Я также отправлю оригинал указанного письма почтой, что, безусловно, займет более длительное время», - заявил он.

«Без всякого сомнения, сразу после завершения лечения и реабилитации я вернусь в Украину. О дате, времени и номере рейса (если буду возвращаться самолетом) проинформирую представителей САП», - добавил Продан.

Он надеется, что пробудет заграницей недолго.

«Относительно обвинений в мой адрес, то я не могу их прокомментировать, поскольку не видел ни одного официального документа по этому поводу. Но уверяю и правоохранительные органы, и общественность, что смогу доказать свою невиновность или на стадии досудебного расследования, или уже в суде», - заявил он.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила повестку бывшему исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану, но тот говорит, что поехал за границу для медицинского обследования.

Экс-чиновник заявил, что выехал в Германию на лечение.

По данным САП, Продан подозревается в приобретении за время работы на должностях исполняющего обязанности заместителя и председателя Государственной фискальной службы Украины с июля 2016 по июнь 2018 в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретено ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств.