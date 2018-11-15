В Смеле начали подавать газ на первые котельные. Ранее сегодня Президент Украины Петр Порошенко потребовал в течение ближайших нескольких часов включить отопление в Смеле Черкасской области.

Правоохранители задержали бывшего бойца внутренних войск, а ныне военнослужащего Национальной гвардии, которого подозревают в убийстве активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в ​​Киеве.

Президент России Владимир Путин считает бессмысленным проводить встречи в «нормандском формате» до президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году.

Позже сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с нынешним политическим руководством Украины соглашение не может быть достигнуто.

Накануне украинских выборов Путин может отдать политзаключенных Кремля лояльным к нему людям. Такое мнение высказала первый заместитель председателя парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Ирина Геращенко.

Сегодня утром в Киеве злоумышленники бросили в двери Андреевской церкви две бутылки с зажигательной смесью. По факту инцидента начаты два уголовных производства.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры задержали участников организованной группировки, причастных к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры и торговле оружием.

Американский штат Орегон стал 19-м по счету, который признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

В Молдове ликвидировали незаконное военизированное формирование, члены которого имели тесную связь с пророссийскими боевиками на оккупированной территории Донбасса.

Немецкий МИД призвал Украину закрыть сайт «Миротворец» после того, как на нем появилось имя экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

За минувшие сутки, 14 ноября, в Украине из-за погодных условий, невнимательности, неосторожности и других причин на дорогах страны произошло 1358 ДТП.

Национальное антикоррупционное бюро установило, что слежку возле синагоги в Киеве вели сотрудники другого правоохранительного органа.