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Сегодня утром в Киеве злоумышленники бросили в двери Андреевской церкви две бутылки с зажигательной смесью, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Отмечается, что по спецлинии 102 в столичную полицию обратился охранник Андреевской церкви, он сообщил, что двое неизвестных бросили во входную дверь церкви две стеклянных бутылки.

На место происшествия немедленно выехали наряды полиции и следственно-оперативная группа Подольского управления полиции.

В результате происшествия пострадавших нет, возгорания не произошло.

Охранники пытались задержать злоумышленников, однако они применили газовые баллончики и скрылись.

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия и прилегающей территории. Правоохранители общаются со свидетелями и устанавливают видеокамеры, которые могли зафиксировать правонарушение и злоумышленников. Решается вопрос о правовой квалификации события», - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Напомним, 18 октября Верховная Рада передала Андреевскую церковь Вселенскому патриархату.

7 ноября, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви, 10 ноября документ вступил в силу.
ForUm

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