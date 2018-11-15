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Правоохранители задержали бывшего бойца внутренних войск, а ныне военнослужащего Национальной гвардии, которого подозревают в убийстве активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в ​​Киеве.

Об этом «Украинской правде» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, бывший снайпер, боец ​​ВВ был в составе той же группы бойцов, которые обвиняются в убийствах 20 февраля 2014.

В частности, он может быть причастен к убийству активиста Евромайдана, театрального режиссера Александра Храпаченко.

Как сообщил источник, военнослужащий был арестован судом 3 ноября, а задержан правоохранителями на несколько дней раньше.

Ему сообщили о подозрении  в совершение умышленного убийства и превышение власти и служебных полномочий.

Как сообщалось, правоохранители расследуют дело в отношении бывших сотрудников «Беркута» в убийствах 48 активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года.
ForUm

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