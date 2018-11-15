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Национальное антикоррупционное бюро установило, что слежку возле синагоги в Киеве вели сотрудники другого правоохранительного органа, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

«На этой неделе ряд интернет-ресурсов опубликовали видео, на котором якобы зафиксирована «слежка агентов НАБУ за синагогой в Киеве». Во избежание каких-либо спекуляций и распространения искаженной недостоверной информации Национальное бюро заявляет, что визуальное наблюдение за зданием не осуществляло, никаких устройств для скрытого снятия информации в помещении центральной синагоги Киева не устанавливали. Бюро изучило видеозапись, обнародованную в сети интернет, и установило, кто именно зафиксирован на нем. Лица, которых СМИ назвали «агентами НАБУ», оказались сотрудниками другого украинского правоохранительного органа», – сказано в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что для сохранения доверия к правоохранительной системе Украины Бюро не будет называть, к какому именно органу принадлежат эти лица.

«Призываем СМИ и отдельных лиц не распространять в дальнейшем недостоверную информацию. Также требуем опровергнуть информацию о любой причастности НАБУ к так называемому «наблюдению» за синагогой и давлению на еврейскую общину Киева», – сообщили  в ведомстве.

НАБУ также заявило, что не будет возражать против встречи с представителями синагоги для обсуждения сложившейся ситуации.

Напомним, еврейская община Киева обратилась в полицию из-за якобы слежки за синагогой сотрудниками Национального антикоррупционного бюро.   

В свою очередь в НАБУ заявили, что эта информация не соответствует действительности.
ForUm

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