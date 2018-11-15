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Накануне украинских выборов президент России Владимир Путин может отдать политзаключенных Кремля лояльным к нему людям. Такое мнение высказала первый заместитель председателя парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Ирина Геращенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе БПП.

«Украина уже полгода ждет от Путина и от России не голословных заявлений, а конкретного ответа на конкретные предложения – «всех на всех». Хочу отметить, что ни на каких переговорах от России не звучало никакого интереса ни по одному россиянину», - подчеркнула политик.

Также Геращенко подчеркнула, что Украина готова отдать всех россиян, задержанных и осужденных в Украине, в обмен на освобождение политзаключенных Кремля. Кроме того, Президент Украины готов помиловать тех сепаратистов, которые сейчас получили сроки наказания в Украине за преступления против территориальной целостности и суверенитета страны, ради освобождения украинцев, которых удерживают в тюрьмах на оккупированных территориях.

«В первую очередь, речь идет о наших военнослужащих:  там и женщины, и журналисты. Все эти граждане в течение всех этих лет включались Украиной в списки с требованием освободить их.  И на вопрос почему марионетки Кремля их вычеркивают, у меня есть один ответ – они осознают героизм этих людей и их ценность для Украины. Поэтому и шантажируют Украину», - считает парламентарий.

Также первый вице-спикер отметила: «К сожалению, мы не видим ни одного положительного сигнала от России по сдвигу в вопросе освобождения заложников и политзаключенных. Я не исключаю, что Путин может использовать это как козырь накануне украинских выборов, отдав политзаключенных Кремля лояльным к нему людям. Или этот вопрос вообще будет им заморожен до выборов».

«Но Украина не опускает руки и работает с нашими международными партнерами по вопросу освобождения заложников и политзаключенных», - резюмировала Геращенко.
ForUm

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