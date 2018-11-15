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Американский штат Орегон стал 19-м по счету, который признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, сообщает пресс-служба посольства Украины в США. 

«Объявляем, что Орегон стал 19-м штатом, который признает эту трагедию геноцидом и присоединяется к мероприятиям в рамках 85-й годовщины памяти о ее жертвах», – сказано в сообщении.

В прокламации губернатора штата Орегон Кейта Брауна говорится: «Голодомор - это геноцид, совершенный советским режимом под руководством Сталина против украинского народа».

Напомним, в начале октября Сенат США единогласным решениемпринял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 гг. признается геноцидом украинского народа.
ForUm

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