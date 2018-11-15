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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры задержали участников организованной группировки, причастных к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры и торговле оружием. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Группа злоумышленников получала «задачи» от заказчиков для запугивания бизнес-конкурентов в Киеве и области. Сотрудники СБУ задокументировали, что участники группировки в течение 2018 совершили выстрелы из гранатометов по объектам коммерческой недвижимости, в частности ЗАО ХК «Киевгорстрой», и поджог элитных авто бизнесменов.

В ходе досудебного следствия правоохранители выяснили, что лидером группировки является гражданин РФ, и задокументировали продажу им клиентам десяти гранатометов РПГ-26 и семь РПГ-22. Организатора нелегального бизнеса задержали в Киеве при передаче части денег за реализацию военных средств поражения.

Во время санкционированных следственных действий у организатора группировки правоохранители обнаружили деньги, полученные от продажи оружия, боеприпасов, глушителей, почти десяти килограммов марихуаны и удостоверение сотрудника полиции, выданное на другое лицо.

В ходе обысков у других участников группировки сотрудники спецслужбы изъяли схемы «подхода» к необходимым объектам, оружие и валюту.

По оперативной информации средства поражения передавались злоумышленникам из района проведения ООС военнослужащим ВСУ. Клиенты получали «товар» через так называемые «закладки» в лесополосах в Запорожской области.

Шевченковским районным судом Киева рассмотрены материалы уголовного производства и организатору и активным участникам группировки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 и ст. 257 Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал ForUm, в ночь на 13 апреля в здание «Киевгорстроя» на улице Омельяновича-Павленко, 4/6 в Печерском районе Киева выстрелили из ручного противотанкового гранатомета.
ForUm

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