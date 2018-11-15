В Смеле подан газ на первые 8 котельных из 20, сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

«Сейчас в них ведется розжиг и выход на рабочий температурный режим, нужно время. К ним подключены 5 детских садов, 7 школ, 3 больницы, а также 45 домов из 152. Подача газа осуществляется в первую очередь в котельные, к которым подключена социальная сфера», - отметил он.

«Спасибо всем неравнодушным специалистам, менеджерам и простым работникам, которые сейчас работают, несмотря на время, условия и трудности в техническом подключении», - добавил министр.

Население Смелы – составляет 68 тысяч человек. К 20 котельным подключены 152 дома в которых проживает 19 700 населения.

Напомним, ранее сегодня Президент Украины Петр Порошенко потребовал в течение ближайших нескольких часов включить отопление в Смеле Черкасской области.