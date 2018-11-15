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По факту инцидента возле Андреевской церкви, в дверь которой бросили бутылки с зажигательной смесью, начаты два уголовных производства, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Во время осмотра территории возле церкви сотрудники столичной полиции обнаружили рюкзак, который, вероятно, принадлежит правонарушителям.

«Следователи начали уголовные производства по ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины», - заявил начальник ГУНП в г.. Киеве Андрей Крищенко.

За совершение правонарушений злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Как ранее сообщал ForUm, утром 15 ноября в Киеве злоумышленники бросили в двери Андреевской церкви две бутылки с зажигательной смесью.
ForUm

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