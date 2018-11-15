Президент Украины Петр Порошенко потребовал в течение ближайших нескольких часов включить отопление в Смеле Черкасской области.

Об этом он заявил на комиссии по вопросу теплоснабжения в Смеле.

«Если кто-то в Смеле или даже в Киеве не может принять решение, боится сорвать пломбу, я принимаю это решение. Немедленно дайте людям газ и тепло, под мою ответственность! В течение суток оформить все необходимые бумаги. Не получится оформить бумаги, если будут препятствовать этому городские власти, - есть Верховная Рада, которая может назначить досрочные выборы городского головы или горсовета и дать возможность обществу с помощью государства и президента защитить себя. Даю вам несколько часов, мне, как президенту доложить, что тепло запущено и газ пошел», – заявил Порошенко.

Напомним, по факту непредставления тепла в городе Смела Черкасской области открыто уголовное производство.

Вместо отопления для людей власти Смелы выписали себе премирования на 10 млн грн, заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.