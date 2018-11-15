также в разделеПолитика
Цеголко: Путин вмешивается в выборы в Украине еще до их начала 12
Орбан заявил, что будет договариваться уже с новой властью Украины 104
Березовец считает, что Оппозиционная платформа «За життя» победит на выборах 35
Посол рассказал, кого после президентских выборов поддержат США 42
Геращенко: Путин может отдать политзаключенных перед выборами 18
ЕС может ввести санкции против пятерых организаторов «выборов» в ОРДЛО 25
Путин: До выборов в Украине бессмысленно проводить встречи в «нормандском формате» 45
Источник: Порошенко обвинил Филатова в неспособности «решать вопросы» с судьями Верховного суда 62
Рабинович снял свою кандидатуру. Решение о едином кандидате от «Оппозиционной платформы — За жизнь» примет стратегический совет 75
Украина готовит санкции против организаторов «выборов» в ОРДЛО 49
ЦИК просит кандидатов в президенты отказаться от преждевременной агитации 19
МИД предлагает Генассамблее ООН принять декларацию по случаю годовщины Голодомора 76
Томенко объяснил, в чем феномен Медведчука: Объединяет не только пророссийские силы 88
РАЗУМНАЯ СИЛА: Порошенко продолжит конкурировать за выгодную ему кормушку в виде ОТГ 46
Гриценко: Плюс Медведчука в том, что он открыто отстаивает свою позицию 59
Бойко: Мы готовы поддержать решение политсовета партии «За жизнь» по единому кандидату — Рабиновичу 124
Гройсман предложил отстранить мэров городов из-за срыва отопительного сезона 51
Банк «Киевская Русь» банкротили, чтобы Порошенко не возвращал кредиты 112

Президент Украины Петр Порошенко потребовал в течение ближайших нескольких часов включить отопление в Смеле Черкасской области.

Об этом он заявил на комиссии по вопросу теплоснабжения в Смеле.

«Если кто-то в Смеле или даже в Киеве не может принять решение, боится сорвать пломбу, я принимаю это решение. Немедленно дайте людям газ и тепло, под мою ответственность! В течение суток оформить все необходимые бумаги. Не получится оформить бумаги, если будут препятствовать этому городские власти, - есть Верховная Рада, которая может назначить досрочные выборы городского головы или горсовета и дать возможность обществу с помощью государства и президента защитить себя. Даю вам несколько часов, мне, как президенту доложить, что тепло запущено и газ пошел», – заявил Порошенко.

Напомним, по факту непредставления тепла в городе Смела Черкасской области  открыто уголовное производство. 

Вместо отопления для людей власти Смелы выписали себе премирования на 10 млн грн, заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

66
Теги