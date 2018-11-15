Президент России Владимир Путин считает бессмысленным проводить встречи в «нормандском формате» до президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году.

Об этом он сказал по итогам визита в Сингапур, сообщает УНИАН.

«Встречаться в «нормандском формате» в настоящее время, в ходе предвыборной кампании, которая происходит в Украине, более или менее бессмысленно», - заявил Путин.

При этом он утверждает, что власти Украины «не проявили желания» реализовывать Минские соглашения.

Напомним, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Старт избирательной кампании запланирован на 31 декабря 2018 года.