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Немецкий МИД призвал Украину закрыть сайт «Миротворец» после того, как на нем появилось имя экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.

Тот перешел работать на российский «Газпром». И не только не скрывает, что является личным другом Путина, но и откровенно советует действующей немецкой власти меньше обращать внимание на ценности и больше сотрудничать с Москвой. А Европе - признать Крым российским, сообщает УНИАН.

Правительство Германии данную позицию не разделяет, однако появлением Шредера в списках «Миротворца» возмущено.

Украинский МИД пока на это заявление не отреагировал.
ForUm

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