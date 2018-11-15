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За минувшие сутки, 14 ноября, в Украине из-за погодных условий, невнимательности, неосторожности и других причин на дорогах страны произошло 1358 ДТП, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции.

Отмечается, что среди пострадавших 96 травмированных, 11 человек погибли.

В полиции также предупредили об ухудшении погоды. На западе, севере, центре и юге страны ожидается мокрый снег, в большей части областей на дорогах гололедица и налипание мокрого снега.

Напомним, 14 ноября в Киеве произошло около 500 дорожно-транспортных происшествий.
ForUm

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