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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина – страна, у которой нет надежных временных горизонтов для вступления в НАТО или ЕС. Он сказал об этом в четверг в Будапеште, сообщается на сайте правительства страны.  

По словам Орбана, с нынешним политическим руководством Украины соглашение не может быть достигнуто.

Он сказал, что скоро пройдут президентские выборы, и если ситуация не ухудшится, это большое достижение.  

Орбан указал, что они находятся в контакте со всеми потенциальными победителями выборов и уже пытаются договориться «о необходимых изменениях после благоприятных политических изменений».

«Мы ожидаем, что Украина будет союзной, дружелюбной, не преследующей венгров, которые сегодня являются гражданами Украины», - заявил венгерский премьер.

Напомним, ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что «притеснения венгров» на Закарпатье не прекратятся, пока Петр Порошенко является Президентом Украины.
ForUm

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