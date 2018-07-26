Государственный департамент США обнародовал официальную декларацию по Крыму, в которой подчеркнул, что не признает аннексию полуострова Россией. Великобритания поддержала заявление Госдепа США. Президент Петр Порошенко поблагодарил администрацию президента Дональда Трампа за бескомпромиссную позицию по поддержке территориальной целостности Украины и призвал всех искренних друзей Украины поддержать «декларацию Помпео».

Цены на газ будут системно снижены как для населения, так и для промышленности, когда Украина откажется от импорта голубого топлива, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Газ для населения не будет дорожать до сентября

Шевченковский районный суд Киева арестовал на 2 месяца без права залога водителя автомобиля Hummer Кирилла Островского по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель ребенка, в Киеве. Он заявил, что не скрывался с места ДТП, и частично признает свою вину. Ранее Островский отказался предоставить на проверку все необходимые образцы биоматериалов.

В СИЗО в Москве появился еще один украинец, задержанный ФСБ России – проводник из Ривного Сергей Бугайчук.

Вчера в Киеве выпала трехмесячная норма осадков.

В Киеве возле здания Министерства обороны Украины бывший военнослужащий облил себя горючей смесью и поджег.

Самоподжог мог быть совершен с целью давления на судебное разбирательство, заявили в Минобороны.

На Гончаровском полигоне Вооруженных сил Украины прошли комплексные испытания боеприпасов и нового оружия украинского производства.

Черновицкий городской совет досрочно прекратил полномочия мэра города Алексея Каспрука.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила привлечь руководителя САП Назара Холодницкого к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

В полдень в ресторане на бульваре Леси Украинки в центре Киева произошла стрельба.

Великобритания предоставила политическое убежище бывшему руководителю компании «Укрспецэкспорт» Сергею Бондарчуку, обвиняемого в хищении госимущества на 7 млн долларов.