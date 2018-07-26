также в разделеСтолица
Сегодня в Киеве снова ожидаются грозы 24
Трамваи и троллейбусы в Киеве снова ходят по графику 15
Размытый дождем путепровод закрыт для движения 49
Кличко: Вчера в Киеве выпала трехмесячная норма осадков 33
В Киеве появился новый мурал 22
Водителю Hиmmer, который насмерть сбил ребенка, объявлено еще одно подозрение 44
В Киеве из-за стихии обваливается мост 147
В Киеве остановились троллейбусы и трамваи 48
Разгул стихии в Киеве: повалены деревья и бигборды, подтоплены помещения и переходы 84
СМИ назвали имя водителя Hummer, который сбил ребенка в Киеве 98
В Киеве днем ожидается гроза, возможны подтопления 27
«Золотых» ступенек нет: В КГГА назвали стоимость ремонта лестницы на Подол 34
В Киеве 25-26 июля могут ограничить вход на четыре станции метро 73
Водителю Hummer, который сбил ребенка на переходе, сообщено о подозрении 37
В центре Киева водитель Hummer насмерть сбил ребенка и пытался сбежать 102
В Киеве 6 человек отравились грибами 22
Мошенник по поддельным документам продал квартиру киевлянки 32
ДТП в Киеве: Авто отбросило на пешеходов, один погиб 44

Водитель автомобиля Hummer, сбивший насмерть ребенка в Киеве, отказался предоставить на проверку все необходимые образцы биоматериалов.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«Хотя Драгер и не обнаружил признаков алкогольного опьянения, но только после получения результатов лабораторных исследований его мочи можно будет утверждать, был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Поэтому рано делать заявления, что он был трезв, как кое-кто уже успел интерпретировать эту информацию», - написала она в Facebook.

По словам Максимец, водитель отказался предоставить все биологические образцы, которые от него требовались.

Поэтому прокуратура Киева завтра (26 июля, - ред.) через суд потребует отобрать их у него принудительно.

Соответствующее ходатайство уже подготовлено и утром будет направлено в Шевченковский райсуд Киева для рассмотрения.

Как сообщал ForUm, 24 июля в 22:30 на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева 23-летний водитель Hummer насмерть сбил 10-летнюю девочку. За рулем автомобиля находился Кирилл Островский. 

Ему сообщено о подозрении. Позже дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги