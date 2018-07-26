Водитель автомобиля Hummer, сбивший насмерть ребенка в Киеве, отказался предоставить на проверку все необходимые образцы биоматериалов.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

«Хотя Драгер и не обнаружил признаков алкогольного опьянения, но только после получения результатов лабораторных исследований его мочи можно будет утверждать, был ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Поэтому рано делать заявления, что он был трезв, как кое-кто уже успел интерпретировать эту информацию», - написала она в Facebook.

По словам Максимец, водитель отказался предоставить все биологические образцы, которые от него требовались.

Поэтому прокуратура Киева завтра (26 июля, - ред.) через суд потребует отобрать их у него принудительно.

Соответствующее ходатайство уже подготовлено и утром будет направлено в Шевченковский райсуд Киева для рассмотрения.

Как сообщал ForUm, 24 июля в 22:30 на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева 23-летний водитель Hummer насмерть сбил 10-летнюю девочку. За рулем автомобиля находился Кирилл Островский.

Ему сообщено о подозрении. Позже дополнительно объявлено о подозрении по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности).