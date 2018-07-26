Шевченковский районный суд Киева арестовал водителя автомобиля Hummer Кирилла Островского по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель ребенка, в Киеве.

Соответствующее решение огласил следственный судья, передают Українськi Новини.

Суд согласился с доводами прокуратуры относительно возможных рисков со стороны подозреваемого и, учитывая тяжесть преступления, в совершении которого подозревается Островский, удовлетворил ходатайство прокуратуры в полном объеме.

Островский арестован на 2 месяца без права внесения залога.

Решение о применении меры пресечения может быть оспорено в апелляционном суде.

По окончании судебного заседания пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец сообщила, что автомобиль Hummer, на котором передвигался подозреваемый, находится на штрафной площадке, и правоохранители намерены подать ходатайство об аресте транспортного средства.

Также она сообщила, что Островский добровольно сдал анализ мочи, который поможет определить, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения на момент ДТП, однако сдавать другие необходимые анализы подозреваемый отказался.

Правоохранители намерены провести ряд экспертиз для выяснения всех обстоятельств происшествия.

В том числе будет назначена экспертиза автомобиля Hummer с целью проверки утверждения Островского о том, что у машины не сработали тормоза, и именно это привело к ДТП.

Напомним, ДТП произошло в 22:30 24 июля на бульваре Леси Украинки, 5. По предварительной информации, девочка с мамой переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый свет.

Hummer сбил ребенка, не остановившись на красный свет, и, как сообщало интернет-сообщество dtp.kiev.ua, протащил девочку около 50 метров. Совершив ДТП, водитель попытался сбежать, однако его вскоре задержали возле конференц-центра «Парус».

По данным СМИ, за рулем находился 22-летний Кирилл Островский.

Во время заседания суда по избиранию ему меры пресечения Островский заявил, что не пытался убегать, и частично признал свою вину.