Путепровод на пересечении ул. Кирилловской и ул. Елены Телиги в Киеве полностью закрыт для движения. Соответствующее решение принято во время выездной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба КГГА.

Причиной стало размытие опор во время сильной непогоды.

Планируется, что движение будет восстановлено сегодня, 26 июля, во второй половине дня.

Движение транспорта организовано по схеме:

в направлении ст. м. «Шулявская»: ул. Богатырская - ул. Луговая - ул. Я. Ивашкевича - ул. Вышгородская - ул. Сырецкая - ул. Ольжича - дальше по улице О. Телиги;

в направлении ст. м. «Почайна»: ул. Ольжича - ул. Сырецкая - ул. С. Скляренко - дальше по проспекту С. Бандеры.

Столичных водителей просят учесть эту информацию при построении маршрутов и выбирать альтернативные пути проезда.

Напомним, 24 июля в Киеве из-за сильных ливней и шквалов произошло падение деревьев, бигбордов, подтопление автодорог и переходов. Частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги.