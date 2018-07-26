В СИЗО в Москве появился еще один украинец, задержанный ФСБ России – проводник из Ривного Сергей Бугайчук.

Об этом сообщил Марк Фейгин, ссылаясь на «Постановление об избрании меры пресечения Бугайчуку С. Н.», передает Укринформ.

«Появилась новая история с украинским заложником в России. Это проводник из Ривного Сергей Бугайчук. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей». Проще говоря, сидит в СИЗО Лефортово. И здесь в очереди на посещение (Романа Сущенко - ред.) я пообщался с его женой», - сказал Фейгин.

Бугайчука – проводника, который работает в пассажирском вагонном депо «Ковель», - задержали 11 июля. Ему инкриминируют то, что он в составе группы лиц из трех человек (один из которых назван только по имени) якобы переправлял через российско-украинскую границу для дальнейшей перепродажи оружие - пистолет Glock 19, а также 10 стволов к пистолету «Макаров».

Это дело ведут сотрудники Следственного управления ФСБ России. Бугайчуку инкриминируется ст. 222 Уголовного кодекса РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов), ч. 3 (деяния, совершенные организованной группой). В постановлении о его аресте указывается, что за «тяжкое преступление», в котором его обвиняют, предусмотрено «безальтернативное наказание» на срок более трех лет. Однако в ч. 3 ст. 222 УК РФ говорится, что соответствующее преступление «наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет со штрафом».

Виновным в инкриминируемом деянии Бугайчук себя не признал. На первых заседаниях суда ему предоставили «адвоката по назначению». Как сообщил Фейгин, в настоящее время консульство Украины уже занято поиском для защиты Бугайчука адвоката по соглашению.