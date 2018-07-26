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Великобритания поддержала заявление Госдепа США о непризнании аннексии Крыма. Об этом сообщает пресс-служба МИД страны.

«Позиция Великобритании ясна: мы осуждаем продолжающееся нарушение Россией международного права; Крым – территория Украины. Мы по-прежнему полны решимости отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ», - заявили в ведомстве.

Великобритания также по-прежнему глубоко обеспокоена ситуацией с правами человека в Крыму, где наблюдается систематическое преследование групп меньшинств и тех, кто высказывает свое несогласие с незаконной аннексией территории Украины.

«Мы снова призываем Россию освободить всех украинских политзаключенных в Крыму и в России и предоставить неограниченный доступ для международных наблюдательных органов по правам человека на полуостров», - призвали в МИД.

Напомним, Государственный департамент США обнародовал официальную декларацию по Крыму, в которой подчеркнул, что не признает аннексию полуострова Россией.

 
ForUm

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