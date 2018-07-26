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Цены на газ будут системно снижены как для населения, так и для промышленности, когда Украина откажется от импорта голубого топлива.

Об этом на заседании правительства сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Укринформ.

Гройсман подчеркнул, что задача правительства – открыть информацию о недрах, дать возможность украинскому и мировому бизнесу на основе аукционов приходить и добывать украинский газ.

«Как только мы откажемся от импорта, мы сразу снизим цены на газ, не будем зависеть от мировой конъюнктуры цен на газ. Это наша стратегическая задача: не подачки и скидки, а системное снижение цен, которое возможно только тогда, когда мы будет добывать свой газ», - отметил он.

По словам премьера, к аукционам уже готовы 44 участка, которые имеют ориентировочные запасы газа около 150 млрд кубометров.

«Они нуждаются в инвестициях, новых технологиях. На этих участках будут работать украинцы», - подчеркнул он.

Напомним, Кабинет Министров Украины продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 сентября. 

 

 
ForUm

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