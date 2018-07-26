На Гончаровском полигоне Вооруженных сил Украины прошли комплексные испытания боеприпасов и нового оружия украинского производства. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов после окончания испытаний, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По его словам, по решению СНБО в кратчайшие сроки в стране было начато производство ранее не производившихся боеприпасов.

«Состоялась важная фаза испытаний наиболее дефицитных 152-мм снарядов, а также 60-мм мин для новых украинских минометов», - сообщил Турчинов, добавив, что на полигоне также состоялись испытания двух модификаций 60-мм и двух модификаций 82-мм минометов, а также «проверка безопасности характеристик при ведении огня из 120-мм минометов».

Кроме того, секретарь СНБО сообщил, что во время испытаний все баллистические характеристики проверялись «современным уникальным комплексом – мобильной радарной системой траекторных измерений. «Ее уникальность заключается в том, что она может с большой точностью отслеживать траекторию не только снаряда, мины или ракеты, а даже пули», - добавил он.

Турчинов также отметил, что боеприпасы и артиллерийское оружие, которые испытывались, «производятся как государственными, так и частными предприятиями, что позволяет в пределах прозрачной конкуренции как улучшать их качество, так и, соответственно, уменьшать их стоимость».

«Хочу подчеркнуть, что все испытания прошли успешно. Украинское оружие и боеприпасы показали соответствие заданным характеристикам и в ближайшее время будут приняты на вооружение ВСУ, что значительно усилит огневую способность нашей армии», - подытожил секретарь СНБО.