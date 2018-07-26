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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила привлечь руководителя САП Назара Холодницкого к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Это решение зачитал руководитель комиссии Виталий Грушковский, сообщает Укринформ.

«КДКП решила привлечь Холодницкого к дисциплинарной ответственности в виде выговора», - сказал он.

Грушковский отметил, что это решение может быть обжаловано в предусмотренный законом срок.

После оглашения решения Холодницкий вышел из кабинета в сопровождении охраны, активисты скандировали «Позор!».

На заседании КДКП также присутствовали заместители главы САП Максим Грищук и Владимир Кривенко.

Напомним, ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыла соответствующее производство.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.

Сытник направил в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров возражения на вывод, которым рекомендуется ограничиться выговором для Холодницкого, и настаивает на его увольнении. 

 
ForUm

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