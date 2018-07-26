Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что с ситуацией, которая произошла на перекрестке улиц Елены Телиги и Кирилловской, где в результате сильного ливня частично разрушен участок путепровода, справятся в короткий срок.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

«Большой поток воды вымыл песок с участка путепровода, где происходят работы по капитальному ремонту. В связи с этим повреждена часть конструкции. После детального обследования у нас будет больше информации: на сколько у нас задерживается сдача в эксплуатацию этого объекта. Сейчас руководитель «Киевавтодора» заверил меня, что задержка будет на 2-3 недели, - отметил Кличко. - Очень хорошо, что никто не пострадал».

Также мэр прокомментировал ситуацию в других частях Киева: на станциях метро «Левобережная», «Дорогожичи» и «Шулявская».

Так, по его словам, на многих улицах устаревшие стоки не приспособлены к такому количеству воды, ведь за несколько часов стихии в Киеве выпала трехмесячная норма осадков.

«Действительно, есть проблемы на «Левобережной». У нас в этом году запланированы там работы по обустройству системы ливнестоков, поскольку старые не справляются с таким количеством воды. К концу этого года новая система на Левобережке будет», - заверил Кличко.

Что касается «Дорогожичей» и «Шулявской», где произошло сильное подтопление, мэр отметил, что подобная ситуация – чрезвычайная.

«Когда вода сойдет, сможем установить точную причину, почему так произошло. Сейчас же знаем, что обесточивание стало причиной того, что помпы прекратили откачивать воду. Велика вероятность, что это произошло из-за отключения электроэнергии во время грозы», - отметил мэр.

В свою очередь генеральный директор КК «Киевавтодор» Александр Густелев отметил, что около 60 лет стоки, протяженность которых в Киеве – 800 километров, не реконструировали.

«Нельзя за 2-3 года отремонтировать то, что не ремонтировалось 50-60 лет. Путепровод, на котором мы с вами находимся, построен в 1965 году и с тех пор ни разу его капитально не ремонтировали», - сказал Густелев.

Напомним, 24 июля в Киеве из-за сильных ливней и шквалов произошло падение деревьев, бигбордов, подтопление автодорог и переходов. Частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги.