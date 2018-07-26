В полдень в ресторане на бульваре Леси Украинки в центре Киева произошла стрельба, сообщает пресс-служба столичного главка.

На момент приезда правоохранителей все участники конфликтной ситуации сбежали из заведения. В помещении кафе эксперты нашли две стреляные гильзы и предмет, похожий на пистолет.

По словам администрации и посетителей заведения, между двумя компаниями произошел конфликт, в результате которого один из мужчин сделал несколько выстрелов. После этого все фигуранты события выбежали на улицу и скрылись.

В настоящее время сотрудники полиции работают на месте происшествия, опрашивают свидетелей и изучают видео с камер наблюдения, с целью установления всех участников конфликта.

Событие должным образом зарегистрировано в Журнале учета заявлений и сообщений о совершении правонарушения Печерского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.