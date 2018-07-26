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Великобритания предоставила политическое убежище бывшему руководителю компании «Укрспецэкспорт» Сергею Бондарчуку, обвиняемого в хищении госимущества на 7 млн долларов.

Об этом сообщил замгенпрокурора Евгений Енин.

«Герой Украины побоялся предстать перед украинским правосудием за свои коррупционные преступления... и попросил политического убежища в Великобритании.

Жаль, что британский суд такое убежище предоставил, несмотря на усилия украинских и британских прокуроров», - написал он в Facebook.

Напомним, военная прокуратура подозревает Бондарчука в в хищении более $7 млн бюджетных средств. В феврале 2016 года МВД, а затем Интерпол объявили его в розыск.

15 марта 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Бондарчука арестовали в Лондоне.  

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Бондарчука в Лондоне. 

Позже экс-руководитель «Укрспецэкспорта» на своей странице в Facebook опубликовал свое фото в одном из лондонских баров с сегодняшним номером газеты The Guardian в руках. В то же время пресс-секретарь генпрокурора сообщила, что Бондарчука выпустили под залог.
ForUm

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