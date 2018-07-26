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Из-за сильного дождя на Прикарпатье наблюдаются повышение уровней воды, сообщает пресс-служба ГОсЧС.

Так, в селе Фитькив Надвирнянского района в результате поднятия уровня воды в реке Быстрица-Надворнянская поврежден пешеходный мостик.  

В селе Подлесье Тисменицкого района водами реки Быстрица-Солотвинская повреждены берегоукрепления на расстоянии ориентировочно 100 м. На месте проводятся работы по укреплению дамбы негабаритным камнем и мешками с песком.  

В городе Болехов вследствие поднятия уровня воды в местном ручье дождевыми водами подтоплены отдельные подвальные помещения жилых домов.   
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