Из-за сильного дождя на Прикарпатье наблюдаются повышение уровней воды, сообщает пресс-служба ГОсЧС.
Так, в селе Фитькив Надвирнянского района в результате поднятия уровня воды в реке Быстрица-Надворнянская поврежден пешеходный мостик.
В селе Подлесье Тисменицкого района водами реки Быстрица-Солотвинская повреждены берегоукрепления на расстоянии ориентировочно 100 м. На месте проводятся работы по укреплению дамбы негабаритным камнем и мешками с песком.
В городе Болехов вследствие поднятия уровня воды в местном ручье дождевыми водами подтоплены отдельные подвальные помещения жилых домов.
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