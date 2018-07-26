Кабинет Министров Украины продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 сентября. Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг, 26 июля, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Напомним, вопрос ценообразования на газ для населения является одной из ключевых тем переговоров Украины с Международным валютным фондом. Переговоры пока продолжаются. В правительстве Украины отмечают, что цена на газ – слишком чувствительная тема, чтобы подходить к ее решению исключительно математическим способом.