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Кабинет Министров Украины продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 сентября. Соответствующее решение принято на заседании правительства в четверг, 26 июля, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Напомним, вопрос ценообразования на газ для населения является одной из ключевых тем переговоров Украины с Международным валютным фондом. Переговоры пока продолжаются. В правительстве Украины отмечают, что цена на газ – слишком чувствительная тема, чтобы подходить к ее решению исключительно математическим способом.
ForUm

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