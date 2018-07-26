Водитель автомобиля Hummer Кирилл Островский, сбивший насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе в Киеве, заявляет, что не скрывался с места ДТП.

Об этом он сказал на заседании Шевченковского суда, который избирает ему меру пресечения, сообщает Украинская правда.

«Все говорят, что я хотел убежать с места происшествия. Но еще до приезда скорой я побежал посмотреть, что с девочкой, это есть на видео. Это видео у меня, у всех моих друзей. Это на распечатках, которые вам дали. Говорить, что я убегал, как минимум глупо», - сказал он.

Островский также обвинил очевидцев и СМИ в том, что они хотят на этом «заработать или получить больше просмотров».

«Если кто-то хочет на этом заработать, получить какие-то баллы, просмотры, то пусть имеют совесть не обманывать. Я не бегу от ответственности. Говорят, что была попытка убежать – это неправда. Это видно на фото и видео. У меня есть это видео на телефоне, у всех моих друзей есть на телефоне видео, где я подбегаю к девочке и стараюсь как-то помочь», - сказал он.

Островский добавил, что сожалеет о том, что произошло.

«Я частично признаю свою вину, частично, потому что просто машина, когда я ... ну ... девочка.... Я не спал двое суток – трудно высказываться ... Я ехал во второй правой полосе, в первой стояли припаркованные авто. Из-за машины выбежали две ребенка, выбежали быстро, один ребенок успел проскочить, другая оказалась под колесами. Я сразу нажал на тормоза. Почему машина, в которой я ехал, ни остановилась, я не знаю. На спидометр не смотрел, но по ощущениям я ехал с умеренной скоростью. Видно, что-то было неисправно в этот момент», - заявил водитель.

По его словам, он прошел Драгер на месте, а потом еще и ездил «добровольно в сопровождении полиции» на осмотр, который якобы показал, что Островский «чистый относительно употребления алкоголя или употребление наркотических веществ».

Он также пояснил, что снимал номера, потому, что у него «есть родные, бабушка, а люди снимали на видео» его авто и место смертельной аварии.

Защитник Островского Анна Литвин добавила, что он снимал номера, «чтобы не было давления на родственников», и обвинила СМИ в том, что они давят на семью водителя.

«Сегодня это давление на близких родственников есть со стороны СМИ, которые приезжают домой. На мать погибшей оказывают давление СМИ, ее преследуют и не понимают, что это горе двух семей, а не одной», - сказала защитница водителя.

«Я бы просил, чтобы выбрали не арест, чтобы я мог, передвигаясь и зарабатывая, помогать матери погибшей девочки», - сказал Островский.

Другой защитник Островского Николай Голодняк отметил, что пока неизвестно, была ли техническая возможность избежать ДТП, потому что якобы не сработали тормоза, а техническая экспертиза авто еще не проведена.

Защитник добавил, что подозреваемый положительно характеризуется по месту работы и даже принес в суд характеристику Островского с боксерского клуба.

Он добавил, что в суд к водителю, который сбил насмерть ребенка, пришла группа поддержки, что свидетельствует «о крепких социальных связях».

Напомним, ДТП произошло в 22:30 24 июля на бульваре Леси Украинки, 5. По предварительной информации, девочка с мамой переходили дорогу на регулируемом пешеходном переходе на зеленый свет.

Hummer сбил ребенка, не остановившись на красный свет, и, как сообщало интернет-сообщество dtp.kiev.ua, протащил девочку около 50 метров. Совершив ДТП,водитель попытался сбежать, однако его вскоре задержали возле конференц-центра «Парус».

По данным СМИ, за рулем находился 22-летний Кирилл Островский.