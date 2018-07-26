Самоподжог бывшего военного возле КПП Минобороны Украины мог быть осуществлен с целью давления на судебное разбирательство. Об этом сегодня во время брифинга заявил командующий Сил специальных операций ВС Украины генерал-лейтенант Игорь Лунев, сообщает пресс-служба Минобороны.

«С 8 сентября 2017 этот военнослужащий, Сергей Ульянов, был уволен из рядов ВС Украины. В судебном порядке он пытается решить вопрос о выплате денежных компенсаций, а это около 120 тыс. гривен, за ту часть службы, которую он отсутствовал в воинской части. Сейчас идет судебный процесс по его третьему иску, хотя всего их четыре. Два предыдущих иска гражданин Ульянов проиграл, на третье заседание не явился. Поэтому мы можем предполагать, что данная акция – это еще одна попытка повлиять на решение суда», - сказал Лунев.

Как отметил во время брифинга представитель Главного управления морально-психологического обеспечения ВСУ капитан первого ранга Андрей Коренько, перед акцией с членами «Украинское объединение участников боевых действий и волонтеров в Киеве и Киевской области» была проведена встреча, где активистам разъяснили суть конфликта.

«Вооруженные силы Украины действуют исключительно в соответствии с законодательством и не могут оказать какого-либо давления на решение суда. Все желающие смогут ознакомиться с позициями сторон 14 августа во время очередного судебного заседания, которое состоится в административном окружном суде Киева. Сегодняшняя радикальная акция имеет единственную цель – давление на судебное решение», - убежден Коренько.

Как сообщал ForUm, в Киеве днем 26 июля возле здания Министерства обороны Украины бывший военнослужащий облил себя горючей смесью и поджег.