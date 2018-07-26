Черновицкий городской совет досрочно прекратил полномочия мэра города Алексея Каспрука. Депутаты приняли соответствующее решение путем тайного голосования, сообщает Радио Свобода.

Отставку Каспрука поддержали 29 депутатов.

Он заявил, что считает решение незаконным и будет ждать судебного решения о восстановлении его в должности.

В апреле секретарь Черновицкого горсовета Василий Продан зарегистрировал проект решения о досрочном прекращении полномочий Каспрука. Он аргументировал это плохим состоянием дорог и инфраструктуры в городе. 31 мая депутаты сняли проект решения с повестки дня под давлением местных жителей, однако в июне Продан снова инициировал рассмотрение отставки мэра.

Именно Продан теперь будет исполнять обязанности главы города.

Каспрук возглавил Черновцы в мае 2014 года. Осенью 2015 его переизбрали на второй срок.