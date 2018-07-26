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В Киеве возле здания Министерства обороны Украины бывший военнослужащий облил себя горючей смесью и поджег, сообщает ZIK.

Боец взял из целлофанового пакета, который держал в руках, бутылку с зажигательной смесью и поджег себя, несмотря на то, что ему пытались помешать. За считанные секунды пламя успели потушить пожарные и окружающие и начали ему оказывать медицинскую помощь.

По данным издания, Сергей Ульянов таким образом выразил протест против своего увольнения из армии и отказа суда в его восстановлении. 

«Два года продолжается судебная тяжба бойца одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ Сергея Ульянова. Он требует признания равных прав добровольцев с участниками боевых действий», - говорится в сообщении. 

Сам боец рассказал, что долгое время добровольцы не могли пообщаться с представителями Минобороны. Они требовали, чтобы права всех бойцов, воевавших на фронте, были равными по закону.

«Закончилось все тем, что ребят отправили как военнослужащих на военно-врачебную комиссию в госпиталь. Там нас списали по всем старым болячкам: у кого были контузии и прочее. За это время командующий Силами специальных операций Лунев нас перевел непонятными указами в личное распоряжение и после прохождения ВВК меня за один день выгнали», - сказал боец.

По его словам, с ним не рассчитались и не выдали необходимых документов.

«Я остался в воздухе, даже не могу встать на военный учет. Просто не могу дальше жить и нормально работать и развиваться. Моего боевого собрата вообще уволили без его ведома, он также не получил никаких документов», - сказал Ульянов.
ForUm

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