Государственный департамент США обнародовал официальную декларацию по Крыму, в которой подчеркнул, что не признает аннексию полуострова Россией.

Документ распространила пресс-служба Посольства США в Украине.

Правительство США приравнивает документ к декларации Веллеса 1940 года, которой осуждалась оккупация стран Балтии со стороны СССР.

«Россия путем вторжения в Украину в 2014 году и попытки аннексии Крыма стремилась подорвать основной международный принцип, который разделяют демократические страны: ни одна страна не может менять границы другой страны силой. Государства мира, включая Россию, согласились с этим принципом в Хартии ООН, обязавшись воздерживаться от угроз применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства. Этот фундаментальный принцип, который закреплен в Хельсинских соглашениях, является одной из основ, на которых базируется наша общая безопасность», - говорится в обнародованной Госдепом США в декларации.

В документе отмечается, что так же, как в свое время это было сделано в декларации Веллеса, США сейчас подчеркивают политику непризнания заявлений Кремля о суверенном праве в отношении территорий, захваченных силой с нарушением международного права.

«Вместе с союзниками, партнерами и международным сообществом, США отвергают попытку России аннексировать Крым и обязуются хранить эту политику до восстановления территориальной целостности Украины», - говорится в декларации.

Документ призывает Россию уважать принципы, о соблюдении которых она сама длительное время заявляет, и прекратить оккупацию Крыма.

«Демократические государства стараются построить свободный, справедливый и процветающий мир и мы должны сохранять приверженность международному принципу равенства государств и уважать территориальную целостность других стран. Своими действиями Россия повела себя образом, который недостоин великой державы и по собственной воле изолировала себя от международного сообщества», - утверждает декларация.

Напомним, во время встречи с президентом РФ Путиным президент США Дональд Трамп не признал незаконную аннексию Крыма.

16 июня американское издание BuzzFeed News со ссылкой на собственные источники утверждало, что Дональд Трамп на саммите «Большой семерки» сказал мировым лидерам, что Крым – российский, потому что все там говорят по-русски.