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Президент Украины Петр Порошенко искренне благодарен администрации президента Дональда Трампа за бескомпромиссную позицию по поддержке территориальной целостности Украины в международно-признанных границах.

«Приветствую историческое заявление Вашингтона о непризнании попытки аннексии украинского Крыму российским агрессором. Достойный ответ гибридным провокациям Кремля после Хельсинки», - говорится в Facebook Главы государства.

Порошенко подчеркнул, что принадлежность Крыма Украине не обсуждается – не была, не является и не может быть предметом компромиссов.

Он убежден, что упомянутое заявление государственного секретаря США Майка Помпео наконец избавит Кремль от имперских иллюзий.

«Сколько бы времени ни прошло, вооруженная оккупация и незаконная аннексия части суверенного государства завершается только одним – освобождением оккупированной территории, восстановлением территориальной целостности и компенсацией всех нанесенных агрессором убытков», - заявил Порошенко.

Президент призвал всех искренних друзей и партнеров Украины поддержать «декларацию Помпео».

Напомним, Государственный департамент США обнародовал официальную декларацию по Крыму, в которой подчеркнул, что не признает аннексию полуострова Россией.

 
ForUm

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