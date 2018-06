Участники акций устроили стычки под стенами Верховной Рады Украины. В ходе столкновений пострадали восемь полицейских, кроме того травмированы двое участников протеста.

Фото: УП

В Киеве на перекрестке улиц Грушевского и Садовой бойцы полка полиции особого назначения вместе с участковыми инспекторами полиции задержали мужчину с карабином, двумя кастетами, ножами и дымовой шашкой.

Президент Петр Порошенко в соответствии со статьей 93 и частью второй статьи 125 Конституции Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины «Об образовании Высшего антикоррупционного суда».

Сегодня утром на 82-м году жизни скончался украинский поэт, переводчик, киносценарист, драматург, государственный и общественный деятель Иван Драч.

Коммерческий суд Лондона по ходатайству Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» разрешил заморозить активы «Газпрома» для обеспечения выполнения решения Стокгольмского арбитража о выплате украинской стороне 2,56 миллиарда долларов.

Россия может освободить ряд политических заключенных во время Чемпионата мира по футболу, чтобы создать положительный имидж страны. Такое мнение высказал министр иностранных дел Павел Климкин.

Сегодня, 19 июня, около 16:00 во время охраны государственной границы и преследования нарушителей в Сторожинецком районе Черновицкой области неизвестные лица в количестве до 20 человек попытались блокировать движение пограничному наряду и предприняли попытку группового нападения на пограничный наряд.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о срыве предварительной договоренности с российской коллегой Татьяной Москальковой о синхронном посещении Олега Сенцова и Кирилла Вышинского.

Ряд российских деятелей искусства и публичных лиц обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу решения суда по делу Сенцова, он должен сам обратиться с прошением о помиловании к президенту РФ Владимиру Путину, после чего оно будет рассмотрено.

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко высказала мнение, что Сенцов не будет обращаться с просьбой о помиловании.

19 июня в 03:58 в Самарском районе Днипра, на перегоне Нижнеднепровск узел – Самаровка произошла авария на железной дороге. Во время движения грузового поезда сошли 11 вагонов и локомотив – 2 цистерны и 9 вагонов с металлом.

Служба безопасности Украины уволила советника главы СБУ Василия Грицака Юрия Тандита.

Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя приговорил фигурантов «дела 26 февраля» к условным срокам.

Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко не принимала участия в споре в Стокгольмском арбитраже между «Нафтогазом Украины» и российским «Газпромом», заявил коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

Валовой внешний долг Украины на 1 апреля 2018 года составил 116,29 миллиарда долларов, что на 288 миллионов долларов, или на 0,25%, ниже показателя на начало года.

Украинские школьники завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали на GENIUS Olympiad 2018, которая проходила 11-16 июня в США на базе State University of New York at Oswego.