Президент Петр Порошенко в соответствии со статьей 93 и частью второй статьи 125 Конституции Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект Закона Украины «Об образовании Высшего антикоррупционного суда». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Порошенко определил документ как неотложный для внеочередного рассмотрения парламента.

Цель проекта закона – выполнение требований Конституции Украины, Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде» и Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» для начала деятельности Высшего антикоррупционного суда.

Докладывать законопроект во время его рассмотрения на пленарном заседании Верховной Рады будет заместитель главы Администрации Президента Украины Алексей Филатов.

Напомним, 7 июня Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

9 июня его подписал спикер парламента Андрей Парубий, а 11 – Президент Петр Порошенко.

13 июня официальное издание Верховной Рады – газета «Голос Украины» опубликовала закон. 14 июня он вступил в силу.