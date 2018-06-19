также в разделеОбщество
До конца лета по евроколее планируют запустить поезд из Мукачево в Будапешт
Геращенко: Сенцов не будет обращаться с просьбой о помиловании 11
Капитану «Норда» разрешили выехать в Крым 7
СБУ объявила в розыск сообщницу задержанного в Карпатах бизнесмена «ДНР» 14
Руководитель СИЗО в Николаеве брал взятки талонами на бензин 17
СБУ: Тандит станет волонтером и продолжит заниматься обменом пленных 22
Доверенное лицо Путина оставили под стражей до августа 28
СЕ: Венгры в Украине гордятся, что не знают украинского 34
В Украине запретили платежную систему из-за сотрудничества с РФ 47
Российские деятели искусства просят Путина помиловать Сенцова 45
Дело о резне со Стерненко передали в Киев 19
На улице румынского города приземлился дрон с украинской контрабандой 36
Суд дал фигурантам дела 26 февраля условные сроки 36
Денисова: Договоренности о синхронном посещении Сенцова и Вышинского сорваны 60
Умер Иван Драч 51
Украина передала генсеку ООН список узников Кремля 29
Избиение пограничника: Администрация кафе рассказала свою версию событий 146
Грицак уволил своего советника Тандита 70

В Кремле заявили, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу решения суда по делу украинского режиссера Олега Сенцова, он должен сам обратиться с прошением о помиловании к президенту РФ Владимиру Путину, после чего оно будет рассмотрено.


Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обращение российских общественных деятелей к Путину о помиловании Сенцова, сообщает УНИАН.

Песков напомнил, что Путин неоднократно высказывал свою точку зрения по этой теме и отвечал на соответствующие вопросы. «Дело в том, что резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на вступившее в силу решение суда Российской Федерации. Это совершенно разные измерения. Безусловно, мы видели в прессе сообщения о том, что в очередной раз ряд деятелей культуры выступили с призывом к президенту Путину», - сказал Песков.

«Но вы знаете, что для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным, вот из этого нужно исходить», - подчеркнул Песков.

Ранее в Кремле заявили, что незаконно осужденный в России Олег Сенцов не является «удерживаемым лицом» и отказались отвечать, почему к нему не пускают уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

Напомним, ряд российских деятелей искусства и публичных лиц обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.

Заключенный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов в колонии за Полярным кругом 14 июня начал второй месяц голодовки с требованием освобождения всех удерживаемых Москвой украинских политзаключенных.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги