В Кремле заявили, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу решения суда по делу украинского режиссера Олега Сенцова, он должен сам обратиться с прошением о помиловании к президенту РФ Владимиру Путину, после чего оно будет рассмотрено.



Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обращение российских общественных деятелей к Путину о помиловании Сенцова, сообщает УНИАН.

Песков напомнил, что Путин неоднократно высказывал свою точку зрения по этой теме и отвечал на соответствующие вопросы. «Дело в том, что резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на вступившее в силу решение суда Российской Федерации. Это совершенно разные измерения. Безусловно, мы видели в прессе сообщения о том, что в очередной раз ряд деятелей культуры выступили с призывом к президенту Путину», - сказал Песков.

«Но вы знаете, что для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным, вот из этого нужно исходить», - подчеркнул Песков.

Ранее в Кремле заявили, что незаконно осужденный в России Олег Сенцов не является «удерживаемым лицом» и отказались отвечать, почему к нему не пускают уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову.

Напомним, ряд российских деятелей искусства и публичных лиц обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.

Заключенный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов в колонии за Полярным кругом 14 июня начал второй месяц голодовки с требованием освобождения всех удерживаемых Москвой украинских политзаключенных.