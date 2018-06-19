19 июня в 03:58 в Самарском районе Днипра, на перегоне Нижнеднепровск узел – Самаровка произошла авария на железной дороге. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Во время движения грузового поезда сошли 11 вагонов и локомотив – 2 цистерны и 9 вагонов с металлом.

Погибших, пострадавших нет, утечки из цистерн не произошло. Задержки движения нет.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци, сход произошел из-за хищения ворами болтов и скреплений главного пути №3 станции. Восемь вагонов, которые сошли с рельсов, были нагружены прокатом, трубной заготовкой и дизтопливом (5,1 и 2 соответственно), семь – пустые. В результате инцидента пассажирские поезда дальнего следования не задерживаются.

«Железнодорожники обеспокоены ситуацией, сложившейся из-за несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Количество случаев умышленных повреждений и хищений элементов техники и инфраструктуры постоянно увеличивается. Меры, принимаемые железнодорожниками, к сожалению, не дают желаемых результатов по уменьшению количества случаев хищений и повреждений подвижного состава, элементов верхнего строения пути, устройств железнодорожной автоматики и связи. Неоднократные обращения ОАО «Укрзализныця» в МВД, СБУ по активизации работы их местных подразделений желаемого эффекта не дают. За сутки в области фиксируется по несколько вмешательств, что во многом является следствием бездействия правоохранительных органов», - заявили в компании.