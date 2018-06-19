Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко не принимала участия в споре в Стокгольмском арбитраже между «Нафтогазом Украины» и российским «Газпромом», заявил коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

«Как только я пишу о победе в Стокгольме, особо ярые фанаты Юлии Владимировны мне говорят, что я не пишу о ее роли в этой победе. Исправляюсь! Роль Тимошенко в победе в Стокгольме – никакая. Так фанатам Юлии Владимировны понятно? Поэтому и не писали, потому что не было у нее какой-то роли, о которой можно было бы писать», – написал он в Facebook.

«Даже благодарить возможности судиться против «Газпрома» в Стокгольме, а не в Москве, мы должны не договоренностям Тимошенко-Путин, а тогдашнему заместителю председателя «Нафтогаза» Диденко, который в последний момент вставил соответствующее положение в контракт», - добавил Витренко.

По его словам, в самом арбитраже Тимошенко не принимала никакого участия, в отличие от того же Диденко, который выступал свидетелем на процессе и таким образом способствовал победе.

«К Тимошенко обращались с просьбой выступить свидетелем. Но так и не получив в определенный промежуток времени необходимых заверений о согласии выступить свидетелем на украинской стороне, рассчитывать на помощь Тимошенко не приходилось», - сообщил Витренко.

Как известно, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

В конце мая - начале июня «Нафтогаз Украины» сообщил, что предпринимает на территории Швейцарии и Нидерландов действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража по разбирательству по транзитному контракту. «Газпром» подал в швейцарский суд заявление, направленное на предоставление компании полного доступа к материалам дела и последующее обжалование действий судебных приставов. Аналогичное заявление в голландский суд планируется направить позднее.