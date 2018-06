Украинские школьники завоевали 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали на GENIUS Olympiad 2018, которая проходила 11-16 июня в США на базе State University of New York at Oswego.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

«Также наши ученики получили две почетные награды. В соревнованиях приняли участие более 1300 школьников со всего мира в различных категориях. Украину на олимпиаде представляли 8 учеников. Все они имеют награды», - говорится в сообщении.

В частности, места распределились следующим образом:

«Золото»:

• Одиннадцатиклассник из Закарпатья Валентин Фречка за работу «Инновационная технология изготовления бумаги с опавших листьев»;

• Екатерина Малкина из Мариуполя за работу «Метод биоутилизации полиэтилена высокой плотности».

«Серебро»:

• Валерия Тищенко, ученица из Херсона, работа «Преобразователь трехмерных механических колебаний в электроэнергию»;

• Максим Терентьев, одиннадцатиклассник из Херсона, работа «Разработка устройств для улучшения венозного кровообращения с помощью электрического тока».

«Бронза»:

• София Петрушин, одиннадцатиклассница из Львова, работа «Проектирование и разработка прибора для передачи цифровой информации людям с проблемами зрения»;

• Николай Веремчук, ученик из Черновцов, работа «Исследование влияния параметров оптической системы на стабильность частицы в оптической ловушке».

Почетные награды Олимпиады получили Артем Миронец, десятиклассник из Сум, за работу «Субстратная приуроченность копрофильних аскомицетов НПП Деснянсько- Старогутский» и Анна Волкова, ученица из Черновцов, за работу «Восстановление почв, загрязненных тяжелыми металлами».

Напомним, ранее украинские ученики получили 11 медалей на международном конкурсе компьютерных проектов INFOMATRIX.

GENIUS Olympiad 2018 – ежегодная международная университетская олимпиада, которая основана Oswego State University of New York (SUNY) и традиционно проводится во второй половине июня. Олимпиада проходит в несколько этапов и позволяет молодежи из разных стран поделиться своим первым научным опытом.