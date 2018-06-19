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Ряд российских деятелей искусства и публичных лиц обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.

«Человек умирает. Мы не думаем, что вина его настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет. Он искренний и честный в своих убеждениях – его бессрочная голодовка это доказывает», - говорится в заявлении, распространенном радиостанцией «Эхо Москвы».

«Необходимо проявить милосердие, чтобы спасти человеческую жизнь. Нам надо смягчать политический климат в стране, мириться с соседями. Помилуйте Олега Сенцова, мы просим Вас», - обратились к Путину авторы письма.

Под заявлением подписались 12 россиян, среди которых режиссеры Андрей Звягинцев, Павел Лунгин, Александр Сокуров, Валерий Тодоровский и Алексей Учитель, а также журналисты Владимир Познер и Ксения Собчак, актриса Чулпан Хаматова.

Заключенный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов в колонии за Полярным кругом 14 июня начал второй месяц голодовки с требованием освобождения всех удерживаемых Москвой украинских политзаключенных.  

 

  
ForUm

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